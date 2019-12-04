7 تبديلات في تشكيل الزمالك أمام الشرقية بالظهور الأول لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق استعدادًا لخوض لقاء الشرقية في الدور الـ32 لكأس مصر المقام على ستاد القاهرة. وأجرى باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، 7 تبديلات في تشكيل الفريق الأبيض، في أول ظهور له بعد توليه المسؤولية. وجاء التشكيل مكونًا من اللاعبين: حراسة المرمى: محمد أبوجبل Advertisements الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالسلام - محمد عبدالغني - حازم إمام الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما الهجوم: عمر السعيد ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد صبحي - يوسف محمود - محمد أوناجم - أحمد زيزو - محمد حسن - محمد عبدالشافي - مصطفي فتحي.

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