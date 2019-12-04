أليسون: صلاح مختلف تمامًا عما كان في روما.. لقد تغير في كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي إن زميله المصري محمد صلاح مختلف تمامًا عن الذي تعرف عليه خلال تواجدهما في روما الإيطالي.

وتواجد الثنائي أليسون- صلاح في صفوف روما قبل انتقالهما إلى ليفربول الإنجليزي في مواسم مختلفة.

وخلال تصريحات لمجلة فرانس فوتبول قال أليسون: "صلاح الذي وجدته في ليفربول مختلف تمامًا عن الذي كان في روما".

وأضاف: "لم أكن أتحدث الإنجليزية بشكل جيد، وكان يتحدث الإيطالية بشكل سيئ، كانت لدينا علاقة جيدة ولكنها محدودة بسبب اللغة".

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وتابع: "عندما وصلت إلى ليفربول كان أول شخص اقتربت منه".

وواصل: "في إيطاليا كان يقدم مستويات جيدة ويظهر إمكانيات رائعة، لكن لم تكن لديه الثقة بالنفس التي يتمتع بها هنا، لقد تغير كل شيء، تطور بشكل مذهل وكان للنادي دور كبير في تلك التطورات".

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن أليسون سيغيب عن مباراة اليوم بعد تعرضه للطرد خلال مشاركته رفقة فريقه ضد برايتون في مباراة الجولة الـ14 التي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.