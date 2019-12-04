التجهيزات الأخيرة لمؤتمر الأهلي للإعلان عن الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يستعد الأهلي، لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن اتفاق النادي مع شركة "استادات" للحصول على ملعب ستاد السلام كـ"حق انتفاع" خلال الفترة المقبلة.

ورصد الخليج 365 الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق المؤتمر في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، والذي سيكشف خلاله الأهلي عن كافة تفاصيل الاتفاق.

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وسبق وأعلنت شركة "استادات القابضة" انطلاقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

جدير بالذكر، أن شركة "استادات القابضة" أعلنت استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" المالية لحقوق وعلامة قناة النادي الأهلي التجارية، ووفقًا لما أعلنته الشركة في بيان رسمي، فإن النسبة التي استحوذت عليها "استادات القابضة" سيجعلها تتولى إدارة "قناة النادي الأهلي" خلال الفترة المقبلة.