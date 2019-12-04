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أزمة صحية تجبر تركي آل الشيخ على مغادرة السعودية للعلاج

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غادر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المملكة في رحلة علاج تأخرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه التي لاقت

نجاحًا كبيرًا، واستضافت العشرات من أبرز النجوم في شتى المجالات.

وذكرت مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، أن فريقًا طبيًا من أوروبا وأمريكا يشرف على الحالة

الصحية لتركي آل الشيخ.

ويعاني تركي آل الشيخ من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.

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