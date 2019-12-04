غادر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المملكة في رحلة علاج تأخرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه التي لاقتنجاحًا كبيرًا، واستضافت العشرات من أبرز النجوم في شتى المجالات.
وذكرت مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، أن فريقًا طبيًا من أوروبا وأمريكا يشرف على الحالةالصحية لتركي آل الشيخ.
ويعاني تركي آل الشيخ من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة صحية تجبر تركي آل الشيخ على مغادرة السعودية للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.