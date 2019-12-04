يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ZAMALEK ON SPORT رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

يقدم موقع "الوفد" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والشرقية، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع الشرقية على إستاد القاهرة الدولي بدور الـ32 بكأس مصر.





وعقد سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأبيض، جلسة مع اللاعبين، وطالب

منهم ضرورة التكاتف لاستعادة التوازن بداية من لقاء الشرقية، مشددا على جميع اللاعبين ببذل الجهد من أجل استعادة الانتصارات.





تشكيل الزمالك لمواجهة الشرقية بكأس مصر

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي..

حراسة المرمي: محمد ابو جبل

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون:

محمد صبحي - يوسف محمود - محمد اوناجم - احمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الشافي - مصطفي فتحي.‎