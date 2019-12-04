معلومات قد لا تعرفها عن ستاد السلام بعد حصول الأهلي على حق الانتفاع

نجح النادي الأهلي في الحصول على ستاد السلام كحق انتقاع لمدة 25 عامًا، مما يتيح له اللعب كافة مبارياته هناك.

يذكر أن "المارد الأحمر" قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات الخاصة بستاد السلام:-

- يسمى بملعب الإنتاج الحربي أو ملعب السلام هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في مدينة السلام في القاهرة بالمنطقة الشمالية لمدينة النهضة - - يحده من الجهة الغربية طريق بلبيس الصحراوي ومن الجهة الشرقية مساكن منطقة النهضة ويحده من الجنوب شارع النهضة شارع المدارس.

- تم افتتاحه بسبب تنظيم مصر بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم في 2009 وحظى على استحسان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

- كان يتسع الأستاد لأكثر من 25,000 متفرج وقد تم زيادته إلى 30 ألف.



وصف ستاد السلام

يوجد باستاد السلام مضمار للألعاب القوى شأنه كشأن معظم الملاعب المصرية، أما مدخله فكالاتي:-

البوابة رقم 1 وتقع البوابة على طريق

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بلبيس الصحراوي وتستخدم لدخول وخروج الـوأتوبيسات اللاعبين والحكام واللجنة المنظمة للبطولة

البوابة رقم 4 تقع جنوب الإستاد على شارع النهضة (شارع المدارس) وتستخدم لدخول وخروج الدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة واللجنة المنظمة المحلية، ومستخدمي غرف الاسكاي بوكس يمين ويسار المقصورة.

البوابة رقم 5: لدخول جماهير الفريق الضيف أثناء مباريات الدوري الممتاز المحلي، ودخول وخروج الدرجة الثانية والثالثة يمين المقصورة أثناء مباريات كأس العالم للناشئين.

جنوب شرق الإستاد والقريب من طريق النهضة العبور وتستخدم لدخول وخروج جماهير الدرجة الثانية والثالثة يمين المقصورة

البوابة رقم 6: تقع شمال شرق الإستاد وتستخدم لدخول وخروج الدرجة الثانية يسار المقصورة فقط.

البوابة رقم 7: تعتبر البوابة الرئيسية وتقع على طريق بلبيس الصحراوي وتستخدم لدخول وخروج جماهير الدرجة الثالثة يسار المقصورة.