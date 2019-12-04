«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الشرقية في كاس مصر «بث مباشر الزمالك»

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية اليوم بث مباشر ، حيث يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة الفريق أمام الشرقية، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر 2019، من أجل عودة الفريق للانتصارات عقب الخسارة فى آخر مباراتين أمام أنبى بالدورى الممتاز، ثم أمام مازيمبى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 4-12-2019، على ستاد القاهرة الدولي، فى تمام

الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وقرر مجلس الزمالك الاستعانة بخدمات الفرنسي “باتريس كارتيرون” المدير الفني السابق للرجاء المغربي والأسبق للنادي الأهلي، في عهد جديد للقلعة البيضاء، بعد إقالة الصربي ميتشو الذي قاد الزمالك للتتويج بأخر نسخة لكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز 3-0 في النهائي، والذي تمت إقالته بسبب سوء

النتائج.

وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك والشرقية شهدت هزيمة الزمالك بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى موسم 2016 – 2017.

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ويغيب عن الزمالك اليوم فى مباراة الشرقية محمود علاء ومحمد عواد للإيقاف، ومحمود حمدى “الونش” للإصابة وتم استبعاد مصطفى محمد لأسباب فينة.

وتُعد بطولة كأس مصر، هي المفضلة للزمالك في السنوات الأخيرة، حيث توج أبناء القلعة البيضاء بـ6 ألقاب في أخر 7 نسخ للبطولة، وهو حامل لقب أخر نسختين.

وتنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات كأس مصر.