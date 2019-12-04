مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE رابط اون سبورت ماتش الزمالك بطل الكاس LIVE ZAMALEK

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث يبدأ فريق الزمالك رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس مصر، عندما يتقابل مساء الأربعاء مع فريق الشرقية، في دور الـ 32 من النسخة الحالية للبطولة.

موعد مباراة الزمالك اليوم والقنوات الناقلة

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة الشرقية فريق دوري القسم الثاني بمصر، حيث تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي. أبوظبي. وستكون المباراة منقولة عبر قناة تايم سبورت، وأون سبورت. ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمود وفا حكم ساحة ويعاونه كل من أحمد عطية وخالد سيد بالإضافة إلى مصطفى القصاص حكما رابعا. يذكر أن الزمالك كان قد أقال مدربه الصربي ميتشو واستعان بالفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له.

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