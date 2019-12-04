رابط ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية | يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك NOW |رابط ماتش الزمالك Shikabala

يقدم موقع "الوفد" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والشرقية، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع الشرقية على إستاد القاهرة الدولي بدور الـ32 بكأس مصر.

وعقد سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأبيض، جلسة مع اللاعبين، وطالب منهم ضرورة التكاتف لاستعادة التوازن بداية من

لقاء الشرقية، مشددا على جميع اللاعبين ببذل الجهد من أجل استعادة الانتصارات.



وجاءت قائمة الزمالك مكونة من:

محمد أبو جبل - محمد صبحي لحراسة المرمى.

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محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام - محمد عبد الشافي

لخط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم لخط الوسط، عمر السعيد لخط الهجوم.

وشهدت القائمة خروج كل من: خالد بوطيب للإصابة، ومحمود علاء ومحمد عواد للإيقاف، ومصطفى محمد للراحة.