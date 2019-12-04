تفاصيل الاجتماع الفني لنهائي بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو

أقيم اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، الاجتماع الفني لنهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو المقرر إقامتها يومي 6 و7 ديسمبر بموسكو (روسيا)، برئاسة المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو.

وعرض محمد شعبان برنامج البطولة وتوقيتات الوزن العشوائي المباريات والراحة وشرح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة التي تقام في صالة دينامو سبورت بالاس، بمشاركة 128 لاعبا يمثلون 42 دولة.

وسيخوض اللاعبون البطولة بالتصميم الجديد لملابس التايكوندو، والتي سيتم البت فيما إذا كانت ستستخدم في أولمبياد طوكيو أم لا وذلك خلال اجتماع الاتحاد العالمي للتايكوندو المقرر له يوم 7 ديسمبر.

وتقام عملية وزن اللاعبين والقرعة النهائية غدًا الخميس.

وتنطلق منافسات البطولة الجمعة 5 ديسمبر في تمام

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الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة بمنافسات دور ال 16 للثمانية موازين الأولمبية ويتخللها ساعة راحة، وتبدأ أدوار ربع النهائي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم يقام حفل افتتاح البطولة الساعة الرابعة ونصف مساءً يليه أدوار نصف النهائي، فيما تقام مباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية يوم السبت 7 ديسمبر ابتداءً من الساعة الثامنة ونصف صباحًا، وتختتم البطولة بالحفل السنوي للاتحاد العالمي للتايكوندو والذي يبدأ الساعة السادسة مساءً ويتم خلاله الاعلان عن الأفضل لهذا العام وتسليم الجوائز.

ويقام نهائي الجائزة الكبرى بمشاركة أفضل 16 لاعب في التصنيف

الأولمبي لكل وزن من الأوزان الأولمبية ال 4 للرجال و4 للسيدات وهي: -58 كجم، و-68 كجم، و-80 كجم، و+80 كجم للرجال. وأوزان: -49 كجم، و-57 كجم، و-67 كجم، و+67 كجم للسيدات.

وتعد هذه البطولة المصنفة G8 فرصة للاعبين لحصد النقاط من أجل تحسين تصنيفهم الأولمبي والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يحصل صاحب الميدالية الذهبية على 80 نقطة، والميدالية الفضية على 48 نقطة، والبرونزية على 28.8 نقطة، والمركز الرابع على 17.28 نقطة، والمركز الخامس على12.10 نقطة والمركز التاسع على 8.47 نقطة، حيث يتأهل من التصنيف الأولمبي أول خمس لاعبين في كل وزن.

وتخوض مصر منافسات البطولة باللاعبين سيف عيسى (-80 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم).

ويرأس البعثة في موسكو كابتن عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ويقود المنتخب المصري للتايكوندو فنيًا المدير الفني المكسيكس اوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.