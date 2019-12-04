تشكيل الاتحاد أمام حرس الحدود .. خالد قمر وسيسيه في الهجوم

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه أمام حرس الحدود في المواجهة المواجلة من الاسبوع الخامس للدوري والتي تجمع بينهما علي استاد حرس الحدود . وجاءت التشكيلة كالاتي في حراسة المرمي :عماد السيد خط الدفاع :محمود رزق ،اسلام جمال، أسامه العزب Advertisements خط الوسط :السيد سالم ، نور السيد ، إيمانويل اوكوي ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد رفعت ، إيمانويل اوكوي ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد رفعت خط الهجوم :رزاق سيسه ، خالد قمر بدلاء الفريق محمود الزنفلي ، محمد أنور ، أيمن غباشي ، صبري رحيل ، هشام محمد ، جدو ، أحمد راشد

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