نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج

يترقب عشاق البريميرليج مواجهة من العيال الثقيل عندما يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2019-2020.

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 4-12-2019، على ملعب “أولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر بمدينة مانشستر، فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة، 19:30 بتوقيت جرينتش.

وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب “أولد ترافورد”، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق توتنهام الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في البريميرليج، والثالث في دوري ابطال اوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المانيو.

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وشهد آخر لقاء بين مانشستر يونايتد وتوتنهام فى البريميرليج الموسم الماضي بالجولة 22 على ملعب ويمبلي، فوز مانشستر بهدف دون رد سجله الدولي الأنجليزي ماركوس راشفورد.

وآخر لقاء جمع بين الفريقين فى بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019 بشانغهاي فى الصين، حيث فاز مانشستر بهدفين مقابل هدف.

الغيابات..

يغيب عن مانشستر بداعي الإصابة كلاً من (إريك بيرتراند بايلي، ديوغو دالوت، تيموثي إيفانز فوسو-منساه، ماركوس ألبيرتو روخو).

وهناك احتمالية لمشاركة كلاً من (مارسيال، وبول بوجبا، وسكوت ماكتوميني، نيمانيا ماتيتش).

ويغيب عن توتنهام بداعي الإصابة كلاً من (بن دافيس، إيريك مانويل لاميلا، ميتشل فورم، والحارس الأول هوجو لوريس).