نتيجة مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020

يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي أستون فيلا، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020.

تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 4-12-2019، على ملعب”ستامفورد بريدج” معقل البلوز فى لندن، وتنطلق فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة، 19:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل البلوز المباراة فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وشهد اللقاء الأخير للبلوز فى البريميرليج بالجول الماضية مطلع الاسبوع الحالي هزيمة من ويستهام يونايتد بنتيجة هدفين دون مقابل فى ديربي لندن.

بينما يدخل أستون فيلا المباراة فى المركز الـ15 برصيد 15 نقطة، ونجح الفريق فى خطف نقطة ثمينة من مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر فى الجول الماضية.

وكان أخر لقاء بين البلوز واستون فيلا فى البريميرليج موسم 2016/2017 بالجولة 32 على ملعب فيلا بارك، وشهد فوز البلوز برباعية نظيفة.

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الغيابات..

يغيب عن تشيلسي فى مباراة اليوم بداعي الإصابة كلاً من (روبن لوفتوس-تشيك، وماركو فان جينكل)، وهناك احتمالية لمشاركة المهاجم الإنجليزي تامي إبراهام بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

ويغيب عن استون فيلا بداعي الإصابة اللاعب الهولندي أنور الغازي، وهو ما يفتح الباب أمام اللاعب المصري محمود تريزيجيه للمشاركة أساسياً فى المباراة، بالأضافة الي اللاعب الفرنسي فريدريك جيلبرت.