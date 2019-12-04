كلوب: قلتها 5000 مرة، ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي..ولكن!

يرى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي “يورجن كلوب” أن مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك كان الأحق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول في الحفل الذي أقيم أول أمس الاثنين، مشيرًا إلى أن ليونيل ميسي أفضل لاعب شاهده في حياته.

وتوج الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، الهداف التاريخي لنادي برشلونة والدوري الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بعد صراع مع فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وتمكن ليونيل ميسي من حسم الجائزة لصالحه لينفرد برقم قياسي جديد في عدد مرات الفوز بالجائزة برصيد ستة ألقاب متفوقًا على ملاحقه المباشر البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم يوفنتوس الإيطالي والذي حصد الجائزة خمس مرات سابقة.

وحل فان دايك في المركز الثاني ثم رونالدو في المركز الثالث والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في المركز الرابع، وجاء من بعده نجم منتخب مصر محمد صلاح.

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وقال كلوب في تصريحات صحفية قبل مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد اليوم الاربعاء “ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي، قلت ذلك خمسة الاف مرة من قبل”.

وأضاف “لكن فيرجيل فان دايك أيضا يستحق جائزة الذهبية بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع ليفربول”.

وأتم في هذا الصدد “لا اتذكر أي لاعب قدم أداءً أفضل من فان دايك على المستوى الدفاعي، لذا فهو أيضا يستحق الكرة الذهبية”.