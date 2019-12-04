مدرب الأهلي: بدأنا الاستعداد لمواجهة الهلال وهذه أهدافنا القادمة

تعافى النادي الأهلي المصري من الخسارة التي تلقاها على أرضية الملعب الأولمبي برادس يوم الجمعة الماضية، وفاز على بني سويف في دور ال32 من كأس مصر بنتيجة 1/3.

وأعرب المدرب المساعد لرينيه فايلر “سامي قمصان” عن سعادته بالفوز على بني سويف يوم أمس الثلاثاء، مؤكدًا في نفس الوقت على نسيان المباراة فور انتهاءها للاستعداد لمواجهة الهلال في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبلة.

وقال سامي قمصان “بني سويف كانت مباراة صعبة، وفايلر حذر اللاعبين منها خاصة وأنها بمثابة استعداد مهم قبل لقاء الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف “تأخرنا في التسجيل خلال الشوط الأول، وحتى منتصف الشوط الثاني، لكننا استطعنا تسجيل ثلاثة أهداف قبل نهاية اللقاء، ودخل مرمانا هدفًا واحدًا”.

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وأوضح “هناك بعض اللاعبين دخلوا المباراة بعد غياب طويل مثل شريف إكرامي وبعض العناصر تحتاج إلى وقت من أجل العودة للمستوى المعروف عنهم، سنطوى صفحة الكأس ونبدأ في الاستعداد فورا للقاء الهلال”.

وأكد في نهاية حديثه على أن هدف الأهلي هو الفوز بمباراة الهلال ثم بلاتينيوم على أمل تصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، قائلاً “كان من المهم لنا الفوز في لقاء بني سويف كإعداد قوي للمواجهات المقبلة في دوري الأبطال، وسنعمل على مصالحة الجماهير، نحتاج إلى دعمهم في المواجهة المقبلة”.