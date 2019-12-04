نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020

يخوض نادي ليفربول الإنجليزي اختبارًا صعبًا عندما يستضيف نادي إيفرتون فى ديربي الميرسيساد، فى قمة مبارايات اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020.

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 4-12-2019، على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول، فى تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت مكة، 20:15 بتوقيت جرينتش.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي ثاني الترتيب بعد فوزه مساء أمس فى افتتاح الجولة على بيرلني برباعية، وعلى ليستر سيتي ثالث الترتيب والذي تنتظره مواجهة ضمن مباريات اليوم امام نادي واتفورد، وحقق الريدز الفوز بالجولة الماضية أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وهزم في 8 مواجهات، ويتطلع لإستعادة نغمة الإنتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب، وخسر ايفرتون بالجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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ونجح ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، بعدما حقق الفوز فى 13 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم فيما تعادل فى مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد، ويعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى البطولة.

وآخر مواجهة جمعت بين ليفربول وإيفرتون فى الموسم الماضي بالجولة 29 على ملعب ايفرتون “جوديسون بارك”، شهدت تعادلاً سلبياً بين الفريقين.

الغيابات..

يفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الحارس البرازيلي أليسون بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الجولة الماضية مطلع الأسبوع الحالي أمام برايتون، بجانب الثنائي جويل ماتيب وفابينيو وكلاين بسبب الإصابة.

بينما يغيب عن ايفرتون بداعي الإصابة كلاً من جان فيليب جبامين، وأندريه جوميز، وكوكو مارتينا، وهناك احتمالية عدم مشاركة سيموس كولمان، وفابيان ديلف.