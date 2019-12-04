الأمن يتعاون مع الأهلي قبل استضافة الهلال بدوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري حصوله علي موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال السوداني بعد غد الجمعة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ووافقت الجهات الأمنية المصرية علي طلب الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.
ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، لتعويض بدايته المخيبة في المجموعة، عقب خسارته صفر / 1 أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى.
في المقابل، يتطلع الهلال، وصيف بطل المسابقة عامي 1987 و1992، لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما فاز 2 / 1 على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات.
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