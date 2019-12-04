البحرين سترسل مشجعي كرة قدم إلى قطر للمرة الأولى

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم الأربعاء عزمه إرسال طائرتين لنقل المشجعين البحرينيين إلى قطر لتشجيع منتخبهم الوطني في مباراة نصف نهائي كأس الخليج التي تجري في قطر، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة الى مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017 على خلفية إتهامها بدعم جماعات إسلامية متشددة في المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال الاتحاد البحريني في بيان على صفحته الرسمية على انستجرام إنه سيخصص طائرتين ” لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي 24″ مشيراً أنه سيتم الإعلان “لاحقاً عن آلية التسجيل”.

ومنذ إندلاع الخلاف، أغلقت الدول الثلاث إضافة إلى مصر، مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، وفرضت مقاطعة تجارية على الدولة الجارة.

لكن بطولة الخليج في نسختها الـ24 توحي بأن طريق الحل قد يفتح أخيراً.

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وتواجه البحرين العراق الخميس في ستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل في الدور نصف النهائي من البطولة.

وقرّرت السعودية والإمارات والبحرين مشاركة منتخباتها لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي في الدوحة، في قرار يشير إلى إحتمال وجود رغبة لدى لإنهاء الأزمة الدبلوماسية.

وبرزت مؤشرات الحل على الرغم من رفض قطر الأنصياع لشروط الدول المقاطعة لإعادة العلاقات معها، وبينها إغلاق قناة “الجزيرة” الفضائية، وخفض العلاقات مع إيران، وإنهاء وجود قاعدة عسكرية تركية على أراضيها.

وعقدّت الأزمة عملية التنقل بين هذه الدول، وتسبّبت بفصل أفراد عائلات عن بعضهم البعض على اعتبار أن هناك مواطنين قطريين متزوجين من مواطني الدول الخليجية الأخرى الثلاث.