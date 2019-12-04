رئيس بعثة المنتخب العراقي: منتخبنا الأفضل وسنحقق الفوز على البحرين

قال علي الأسدي رئيس بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم ،إن مباراة المنتخب العراقي مع نظيره البحريني غداً الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر ستكون مفصلية وحاسمة وأن المنتخب العراقي يجب أن يكون على أتم الأستعداد لها من أجل الفوز والتأهل للمباراة النهائية بهذه النسخة الخليجية.

وأوضح الأسدي أن المنتخب العراقي قدم مستويات جيدة أمام منتخبي قطر والإمارات في الدور الأول ونجح في الفوز فيما إنتهت مباراته أمام اليمن بالتعادل ولم تكن نتيجتها مؤثرة لأن المنتخب العراقي كان أول المتأهلين في البطولة للدور قبل النهائي.

وأوضح الأسدي أن المنتخب العراقي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة في المباراة، وكان التعادل نتيجة جيدة حتى يعطي اللاعبين دفعة البحث عن الفوز أمام البحرين غداً خاصة أن المنتخب العراقي لعب بمجموعة من البدلاء وأراح معظم اللاعبين الأساسيين وهي سياسة يتبعها المدرب السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش المدير الفني للفريق.

وحول الصعوبة التي قد يواجهها المنتخب العراقي (أسود الرافدين) كونه لم يفز على البحرين في ثلاث مباريات متتالية خلال الشهور القليلة الماضية ، أكد الأسدي أن هذا الأمر يحدث بشكل طبيعي ولكن المنتخب العراقي كان هو الأفضل فيها كما أنه الأقرب للفوز غداً والوصول إلى النهائي.