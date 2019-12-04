اونلاين | «اونلاين» on sport: مشاهدة مباراة الزملك والشرقية بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت cup EGYPT رابط الزملك ONLINE

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YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية ببطولة كأس مصر

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة اليوم هامة لنادى الزمالك عندما يحل فريق الشرقية ضيف على القلعة البيضاء اليوم ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والشرقية اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT، مباراة الزمالك والشرقية، كورة ستار بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك KOORA GOAL.

KOORA ONLINE موعد مباراة الزمالك والشرقية

KOORA ONLINE يلتقي اليوم نادي الزمالك مع نظيره نادى الشرقية على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسه ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والشرقية YALLA SHOOT.

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KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية

KOORA ONLINE يستضيف ستاد القاهرة الدولى فى السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسه ونصف بتوقيت جرينتش مباراة الزمالك والشرقية ضمن مباريات ذور ال 32 من بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2019_2020، وسيذاع اللقاء عبر قناة ON SPORT HD وTIME SPORT ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والشرقية YALLA SHOOT.

ويقود الزمالك اليوم الاربعاء فى اللقاء المدير الفنى الجديد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للزمالك والذى تم الإعلان عنه امس بعد رحيل وإقالة المدرب الصربي ميتشو سريدوفيتش بسبب سوء النتائج، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والشرقية KOORA STAR.

وكان النادي الأهلى قد تأهل للدور ال 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق بنى سويف بثلاث أهداف لهدف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والشرقية KOORA STAR.