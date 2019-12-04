اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك هدف Shikabala

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2019/2020 .

موعد مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك والشرقية ، اليوم الاربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت الناقل الحصري لمبارايات كأس مصر ، بالاضافة الى إمكانية متابعتها عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر لايف كورة أون لاين

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