اونلاين | مجانا on sport يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الأربعاء 4 / ديسمبر / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا on sport يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الأربعاء 4 / ديسمبر / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الأربعاء 4 / ديسمبر / 2019 كأس مصر، يبدأ الفارس الأبيض نادي الزمالك حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بمواجهة فريق الشرقية القابع في الدرجة الثانية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية، ويُقدم الزمالك موسم غير جيد وتذبذب مد نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، حيث خسر الفريق مباراته الأخيرة أمام فريق مازيمبي الكونغولي في افتتاح مباريات الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، مما دعا إدارة الزمالك لإقالة المدير الفني للفريق الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، وقبلها خسر الفريق من أنبي بهدفين لهدف في الدوري وتعادل مع فريق نادي مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

أما فريق الشرقية فيسعى لتحقيق المفاجأة أمام حامل اللقب وتقديم مباراة كبيرة، واستغلال تدهور مستوى الفارس الأبيض حسبما قال المدير الفني للشرقية، وسبق للفريقين أن التقيا في الدوري المصري موسم 2017/2016 وفاز الزمالك في لقاء الدور الأول بهدفين نظيفين، بينما نجح فريق الشرقية في المفاجأة وفاز في مباراة الدور الثاني بهدف نظيف، وقررت إدارة الزمالك إقالة المدير الفني للفريق الصربي ميتشو عقب مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا، ووفقًا للأخبار الواردة من القلعة البيضاء فإن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي سيكون خليفة ميتشو في قيادة الفريق، وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

يطاقة مباراة الزمالك Vs الشرقية .

البطولة : كأس مصر (دور الـ 32).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

Advertisements

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد مباراة الزمالك والشرقية:

في تمام الساعة الـ 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الـ 7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الـ 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الـ 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الـ 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .