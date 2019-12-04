اونلاين | يلا شوت حصري MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش هدف الزمالك on live

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الشرقية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد الشرقية، في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت تونس، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرقية

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الشرقية، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ON SPORT.

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يسعى الزمالك لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق فوزه الأول في البطولة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بينما يتطلع الشرقية، لتحقيق أولى مفاجأت البطولة، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي شيكابالا، وأشرف بن شرقي، وعمر السعيد zamalek ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد الشرقية

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الشرقية، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الأولى، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.