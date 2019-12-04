اونلاين | يلا شوت YALLA zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر كورة لايف TIME SPORT رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

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مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية ، حيث يواجه نادي الزمالك نظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك والشرقية على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب بيراميدز.

ويدخل الزمالك المباراة بعد هزيمتين متتاليتين أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا وإنبي في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والشرقية اليوم تقام مباراة الزمالك والشرقية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية تذاع مباراة الزمالك والشرقية عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الشرقية، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير

من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق

الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك سبعة أهداف في مرماه.

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مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد –

الأربعاء- 4- 12- 2019 فى مسابقتى الدورى المصري وكأس مصر على النحو التالى:

كأس مصر

الزمالك والشرقية :

محمود وفا واحمد عطية وخالد السيد..ومصطفى القفاص حكما رابعا.

المقاولون والجزيرة بمطروح :

الدورى الممتاز

الاسماعيلى وطنطا :

أحمد حمدى ومحمود عبد السميع واحمد رشدى ..وبدوى ابراهيم حكما رابعا

حرس الحدود والاتحاد :

محمد عادل وايهاب فخرى وابراهيم السودانى ..وابراهيم محمد حكما رابعا