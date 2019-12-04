اونلاين | اون سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

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بث مباشر يلا كورة يستأنف كأس مصر مبارياته، حينما يواجه الزمالك نظيره الشرقية، على ملعب القاهرة الدولي، YALLA KORA، لحساب دور الـ32 للمسابقة.

كورة ستار حيث سيدخل الزمالك المباراة بقيادة فنية جديدة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل تحقيق الانتصار، KORA STAR حيث يطمح في تعويض الهزيمتين الأخيرتين أمام إنبي بالدوري ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا، ومصالحة جماهيرة.

كورة أونلاين، على الجانب الآخر يدخل فريق الشرقية بقيادة مصطفى مزيكا المدير الفني، أملًا في تحقيق المفاجأة وخطف نتيجة الفوز والصعود للدور المقبل مستغلًا الحالة التي يعيشها الفريق الأبيض، KORA ONLINE مباراة قوية وجماهيريه بين الزمالك والشرقية بمسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والشرقية بمسابقة كأس مصر

ويواجه الزمالك الشرقية، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراه الزمالك والشرقية بمسابقة كأس مصر

كورة حصري حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الشرقية عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS، الناقل الحصري لمباريات كأس مصر والبطولات المحلية، KORA7ASRY تابع لايف بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشرقية بالمسابقة الأقدم.

ترتيب الفريقين بالدوري والقسم الثالث

يلاشووت بلس ويحتل الزمالك المركز الخامس في مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث جولات والتعادل في مباراة وحيدة والهزيمة في واحدة، YALLA SHOOT الزمالك يطمح لتحقيق الفوز والمضي في الكأس.

كورة بلس أما على الجانب الآخر فيحتل نادي الشرقية المركز السابع برصيد 8 نقاط بمباريات القسم الثالث، KORA PLUS، الشرقية يطمح لتحقيق مفاجأة بمباريات كأس مصر.

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