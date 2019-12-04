اونلاين | يلا zamalekمشاهدة مباراة الزمالك اليوم|بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK

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مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد – الأربعاء- 4- 12- 2019 فى مسابقتى الدورى المصري وكأس مصر على النحو التالى: كأس مصر الزمالك والشرقية : محمود وفا واحمد عطية وخالد السيد..ومصطفى القفاص حكما رابعا. Advertisements المقاولون والجزيرة بمطروح : الدورى الممتاز الاسماعيلى وطنطا : أحمد حمدى ومحمود عبد السميع واحمد رشدى ..وبدوى ابراهيم حكما رابعا حرس الحدود والاتحاد : محمد عادل وايهاب فخرى وابراهيم السودانى ..وابراهيم محمد حكما رابعا

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