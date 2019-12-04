اخبار الرياضه

اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK LIVE

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد –

الأربعاء- 4- 12- 2019  فى مسابقتى الدورى المصري وكأس مصر على النحو التالى:

كأس مصر

الزمالك والشرقية :

 محمود وفا واحمد عطية وخالد السيد..ومصطفى القفاص حكما رابعا.

Advertisements

المقاولون والجزيرة بمطروح :

الدورى الممتاز

الاسماعيلى وطنطا :

أحمد حمدى ومحمود عبد السميع واحمد رشدى ..وبدوى ابراهيم حكما رابعا

حرس  الحدود والاتحاد :

محمد عادل وايهاب فخرى وابراهيم السودانى ..وابراهيم محمد حكما رابعا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا