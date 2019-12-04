اونلاين | كول kora كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط الزمالك ON LINE

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مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية ، حيث يواجه نادي الزمالك نظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك والشرقية على أرضية ملعب

استاد القاهرة الدولي وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب بيراميدز ويدخل الزمالك المباراة بعد هزيمتين متتاليتين أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا وإنبي في الدوري المصري.

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موعد مباراة الزمالك والشرقية اليوم

تقام مباراة الزمالك والشرقية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية

تذاع مباراة الزمالك والشرقية عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.