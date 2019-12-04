اونلاين | «يلا شوت اون سبورت» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH zAMALEK رابط ماتش الزمالك PLUS

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ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة دور الـ 32 من كأس مصر بين الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، ونادي الشرقية.

ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد الشرقية، من أجل مصالحة جماهيره والوصول لدور الـ 16.

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ويلعب فريق الزمالك مع الشرقية LIVE7HD في كأس مصر في أولى مباريات مدربه الجديد باتريس كارتيرون.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشرقية

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وومن المتوقع يكون تشكيل الزمالك كما يلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي

خط الوسط: محمد حسن – فرجاني ساسي – كريم بامبو – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

موعد مباراة الزمالك والشرقية والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل على قناة TIME SPORTS HD بتعليق حاتم بطيشة وقناة ON SPORTS HD بتعليق محمد الشلذلي.