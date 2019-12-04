اونلاين | «كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط تشيلسي beIN SPORT يوتيوب

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قناة اون سبورت يوتيوب مباشر تشيلسي وأستون فيلا مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر اليوم الأربعاء 4-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزيى اليوم الأربعاءيحل فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضيفا على نظيره تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى استون فيلا لتعميق جراح تشيلسي فى المباراة التي تجمعهما في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، حيث يحتل البلوز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 14 نقطة، بينما يحتل "الفيلانز" المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

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مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزيى اليوم الأربعاء

يتطلع أستون فيلا لمواصلة نتائجه الايجابية بعدما فاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2 – 2 في الجولة الماضية بملعب "أولد ترافورد"، في حين يسعى تشيلسي لإستعادة نغمة الانتصارات بعدما تذوق مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزيى اليوم الأربعاء