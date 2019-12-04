رياضة | وادى دجلة يرعى بطل التنس محمد صفوت خلال مشاركته بأوليمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادى دجلة يرعى بطل التنس محمد صفوت خلال مشاركته بأوليمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن توقيع عقد رعاية للاعب المنتخب الوطني للتنس محمد صفوت، المصنف في الترتيب 176 عالمياً، والأول عربياً، والمتأهل للمشاركة في دورة أولمبياد طوكيو 2020، شهد التوقيع الأستاذ طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، والأستاذ اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس و الكابتن حسن العروسي الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة بأندية وادى دجلة.

ومن جانبه صرح الكابتن حسن العروسي أن هذه الرعاية تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة انديه وادي دجلة لدعم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة لتطوير الحركة الرياضية في مصر. وأضاف:" رعاية مجموعة أندية وادى دجلة لعشرة لاعبين في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020" هو جزء من رؤية وادي دجلة الرياضية 2020-2024 والتي تتماشى مع خطة ورؤية وزارة الشباب والرياضة وهو يمثل دعماً لحلم هؤلاء الأبطال في الوصول للأوليمبياد وتحقيق مراكز متقدمة فيها

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وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة في بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة التي تقام العام القادم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية. وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادي دجلة، كما أشاد بالجهد الذي تبذله أندية وادي دجلة في الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمرلأبطال مصر في مختلف الألعاب في المحافل الإقليمية والعالمية.

يتضمن البروتوكول المُوقع بين كلا الطرفين على رعاية مجموعة أندية وادى دجلة لعشرة أبطال في رياضات عدة، وذلك أثناء مشاركتهم بدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، بقيمة تبلغ 10 ملايين جنيه، سيتم الإعلان عنهم قريباً. يعكس البروتوكول إيمان المجموعة بأهمية تطوير الوعي الرياضي، النابع من المسؤولية المجتمعية تجاه الأبطال الواعدين. تظهر جليا في رعاية وإعداد أبطال مصر، ليمتلكوا المقومات اللازمة التي تؤهلهم لتحقيق النتائج المشرفة للرياضة المصرية، بالإضافة إلى الإنجازات الهائلة في مختلف البطولات الدولية.

ومن جانبه أشاد الأستاذ اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس بالمجهود الرائع التي تقوم به مجموعة أندية وادي دجلة من الدعم المستمر للرياضيين الأولمبيين من أبناء النادي ومن خارجه، وأضاف أن الإعلان يأتي في توقيت مناسب جداً، يسمح للرياضيين الإعداد بشكل كافي قبل البطولة. كما حث الشافعي أندية وادي دجلة والنوادي الرياضية الأخرى على التكاتف لإقامة بطولات دولية للتنس في مصر.