رياضة | أحمد عدلى يتوج ببطولة العالم للشباب فى الشطرنج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عدلى يتوج ببطولة العالم للشباب فى الشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج البطل المصري أحمد عدلي لاعب وادى دجلة للشطرنج ببطولة العالم للشباب التى أقيمت فى أيسلندا في الفترة من 19 الى 29 من نوفمبر، وتعد هذه البطولة شرفية لتكريم أبطال العالم السابقين الذين سبق له التتويج ببطولة العالم للشباب.

وحصد عدلى المركز الأول ولقب بطل أبطال العالم للشباب حيث كان لاعب دجلة قد توج بنفس البطولة من قبل في عام 2007. وكان أحمد عدلى قد حصد 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج فى دورة الألعاب الأفريقية الماضية التى أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

ومن الجدير بالذكر أن عدلي هو مدير أكاديمية وادي دجلة عدلي للشطرنج وحاصل على 5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية، خلال الموسم الماضى فقط.