رياضة | الخليج 365 الرياضي ينفرد بتشكيل أستون فيلا الرسمي أمام تشيلسي.. تعرف على موقف تريزيجيه والمحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي ينفرد بتشكيل أستون فيلا الرسمي أمام تشيلسي.. تعرف على موقف تريزيجيه والمحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم موقع الخليج 365 الرياضي من مصادره التشكيل الرسمي لنادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه اليوم الأربعاء والذي سيواجه نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بريميرليج والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويدخل الإنجليزي دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا بالتشكيلة الأساسية لفريقه والتي سيتواجد بيها لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه أساسيا بالإضافة إلي ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي الذي يعود للمشاركة الأساسية بسبب إيقاف ظهير استون فيلا جالبيرت.

وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي : هيتون

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خط الدفاع : أحمد المحمدي ، كوتسا ، مينجز ، تارجيت .

خط الوسط : ماكجين ، دوجلاس لويز ، هوريهان .

خط الهجوم : محمود حسن تريزجيه ، ويسلي ، جاك جريليش .

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي تشيلسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويدخل نادي أستون فيلا المباراة وهدفه الفوز للهروب من مناطق الهبوط بينما يسعي نادي تشيلسي لاستغلال عامل الأرض و الجمهور لتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام وست هام بنتيجة هدف مقابل لاشئ.