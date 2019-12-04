رياضة | طنطا يعود بنقطة ثمينة من الإسماعيلي

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حسم التعادل السلبي المباراة بين فريقي الإسماعيلي وطنطا والتي أقيمت بينها منذ قليل بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

خاض الإسماعيلي الشوط الأول بكلا من محمد مجدي، وأحمد أيمن، ومحمد مجدي الجمال، وباهر المحمدي، وأسامة ابراهيم، ومحمد دونجا، ومحمد بيومي، ومحمد الشامي، وهمام طارق، وعبدالرحمن مجدي، وشيلونجو.

وبدأ طنطا المباراة بكلا من إسلام طارق، وإيهاب سمير، ومحمد العشري، ومحمود مسعود، ومحمد الشاذلي، وأحمد قطاوي، وحسام غالي، وأحمد الشناوي، وأحمد فهمي، وإسلام فؤاد، وأحمد الألفي.

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وفشل الفريقان في إحراز أي اهداف خلال المباراة، وجاءت المباراة متوسطة من كلاهما، وكان التعادل السلبي نتيجة طبيعية للقاء.

التعادل رفع من رصيد طنطا والإسماعيلي للنقطة 7 في المركزي الحادي عشر والثاني عشر.

يذكر أن نادي طنطا سيحل ضيفا علي الإسماعيلي في مباراة تقام بينهم علي ملعب الإسماعيلية ، حيث أن هذة المباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وستقام بين الفريقين في تمام الخامسة مساءا.