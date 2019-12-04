رياضة | تشكيل الشرقية أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الشرقية أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان الشرقية قد تأهل لدور الـ32 بعدما فاز على الألومنيوم بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

وضم تشكيل الشرقية كلا من :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنعم "مشمش".

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خط الدفاع : أحمد صقر - محمود صلاح - حسن محمد "ماريو" - عبد الله الشناف - سيد مدبولي

خط الوسط : حامد فيصل - فرج كمال - محمد محمود "تريكة" - علي الجنايني

خط الهجوم : محمود عبد الواحد.

أما البدلاء :-

إسلام أحمد - أحمد السيسي - أحمد عبد الغني - محمد صالح - عمر فتحي - محمود أنيس - حسن ربيع.