رياضة | مدير فرانس فوتبول يكشف لحظة ابلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير فرانس فوتبول يكشف لحظة ابلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف باسكال فيرير مدير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كواليس ابلاغ ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة بفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

وقال باسكال فيرير في تصريحاته اليوم: إتصلت بميسي وكانت محادثة جميلة طبيعية ثم قلت له عندي لك خبر أريد التحدث معك بشأنه ، قال لي أنه قرأ الإشاعات ، قلت له حسنا إنها ليست إشاعات.

واضاف مدير فرانس فوتبول: أنا فخور أن أخبرك أنك الفائز بالكرة الذهبية .. رد علي حقا؟ حقا؟ حقا؟ كان سعيدا .. لقد إشتاق لها.

وحصد ميسي الكرة الذهبية السادسة في تاريخه متفوقاً في التصويت على الثنائي فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.