رياضة | عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استيائه الشديد من ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد ظهور الغير مقنع في المباريات الماضية للأحمر.

وتحفظ فايلر على مستوي ياسر إبراهيم بعدما وضع بعض الملاحظات السلبية على مستوي اللاعب في عدم القيام بالتغطية بشكل جيد بجانب ضعفه في الرقابة الدفاعية والبطئ الشديد الذي يعاني منه.

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وينوي فايلر عدم الاعتماد على اللاعب في المباريات الصعبة للأهلي في الدوري المحلي أو في دوري أبطال إفريقيا نظراً للمستوي الضعيف للاعب من وجهة نظر السويسري.

وطلب فايلر من الإدارة التحرك للتعاقد مع مدافع مميز خاصة بعد عودة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي للدخول في حسابات الأهلي من جديد.

وعاد حجازي بقوة لحسابات الأهلي في الفترة الماضية خاصة بعد تأكد جهاز الكرة بالأهلي لعدم اقتناعه المدرب بإمكانيات ياسر إبراهيم.