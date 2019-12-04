رياضة | فوز سنتريس على كفر صراوة في دوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز سنتريس على كفر صراوة في دوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات اليوم الأربعاء والتي أقيمت في بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، فوز فريق ميت عفيف على حساب فريق مركز شباب منوف بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف ميت عفيف أحمد طلعت "هدفين" ومحمد خيري وأحمد حميحم، وجاء هدف منوف عبر اللاعب محمد مليك الذي أضاع ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 35 للشوط الثاني.

وخسر منشأة بخاتي على ملعبه من فريق مركز شباب تلا 1-3، حيث أحرز أهداف الفوز لتلا أحمد ثابت، وباسم شوقي، ومحمد سمير.

خسر صراوة مع سنتريس 2-3 حيث سجل هدفي صراوة اللاعب إسلام محمد عبد الحليم، وسجل لسنتريس إيهاب سعيد هدفين وابراهيم بكر هدف.

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وفاز فريق مركز شباب زرقان على حساب فريق مركز شباب طنبشا 5-4، كما فاز الدبايبة على زنارة في ملعب تلا 7-1، وتعادل كفر داود مع العراقية 2-2.

حكام المباريات

- زنارة مع الدبايبة : أحمد ساهر أحمد جوهر أحمد عاطف

- ميت عفيف مع منوف : حمد نبيل وماجد مرسي وأحمد عبد الراوق

- كفر داود مع العراقية : عبد الله بدر وطارق الشهدي ومرسي ماجد

- كفر صراوة مع سنتريس : أحمد ماجد السيد سليمه عمر سالم

- منشية بخاتي مع تلا نادر الشيخ عمرو عبد ربه محمد الجمل

- زرقان مع طنبشا :أحمد جوهر وأحمد ساهر وأحمد عاطف.