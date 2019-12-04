رياضة | لاعب الإسماعيلى الأسبق مديرا فنيا لبيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الإسماعيلى الأسبق مديرا فنيا لبيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر مجلس إدارة نادى بيلا برئاسة جمال الصيرفى على إختيار المدرب العام السابق لنادى الإسماعيلى ونجم الدراويش السابق أحمد قناوى لقيادة الفريق فنيا عقب رحيل ياسر رضوان.

وكان ياسر رضوان قد تقدم بإستقالته من قيادة بيلا عقب الهزيمة الأخيرة أمام وادى دجلة برباعية نظيفة بدور ال٣٢ لبطولة كأس مصر.

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وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتقدم فيها رضوان بإستقالته بعدما أعلن رحيله عقب مباراة أبوقير للأسمدة ولكن سرعان ماتراجع عقب تدخل مجلس الإدارة وبعض رجال الأعمال بمدينة بيلا وحل مشاكل الفريق المادية اتى دفعت رضوان للرحيل.

ووافق مجلس إدارة نادى بيلا على قرار ياسر رضوان هذه المرة وتم التوافق على تولى أحمد قناوى قيادة الفريق فى المباريات المتبقية بداية من الجولة السابعة ومباراة الأوليمبى المؤجلة.

ويحتل بيلا حاليا المركز الحادى عشر برصيد ٣ نقاط بعدما تعادل فى ٣ مباريات و هزم فى مثلها ولم يحقق الفوز بأى مباراة حتى الأن.