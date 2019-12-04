آنا ليفاندفوسكي.. سر القوة البدنية لزوجها روبرت ليفاندوفسكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت آنا ليفاندفوسكي، زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن سر القوة البدنية ولياقة زوجها التي تساعده في تسجيل الأهداف ومواصلة الأداء القوي على مدار الـ90 دقيقة خلال المباريات.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلت عن زوجة اللاعب قولها: “روبرت يغذي نفسه دائما بشرب عصير جذور الشمندر، وأكل السمك الطازج”.

آنا البالغة 31 عاما، تحدثت عن النظام الغذائي الذي يسير عليه ليفاندوفسكي في حياته اليومية ليتمتع بالطاقة والحيوية ويبتعد عن الإصابات العضلية التي قد تحدث نتيجة نقص عناصر غذائية هامة.

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زوجة اللاعب تعد من المتخصصات الشهيرات في عالم التغذية وإعداد الغذاء للرياضيين، ولديها كتابها الخاص الذي يتضمن نصائح تتعلق بمجال التغذية السليمة لجسد صحي قادر على مقاومة الأمراض، كما أنها رياضية معروفة في وطنها بولندا، وتملك الحزام الأسود في الكاراتيه، وكانت قد تزوجت من النجم البولندي عام 2013 ولديهما طفلة.

وعن تفاصيل البرنامج الغذائي لنجم الفريق البافاري قالت: نفضل استخدام الأعشاب والتوابل الطازجة ونتجنب المأكولات التي تحتوي على اللاكتوز ودقيق القمح، لأنه من الهام الاعتماد على عناصر غذائية جيدة.

وتابعت: في وجبة الغذاء نتناول المعكرونة مع الخضار وعصير جذور الشمندر الطازجة، ويمكن تناول الحلوى بمكونات صحية، مع شرب الشاي بين الوجبات، أما في العشاء فالاعتماد على السمك الطازج أو اللحم.

آنا أضافت: في بعض الأحيان نخلط عصير الشمندر مع القرفة أو الفلفل الحار، فالشيء الأهم في حياة أي رياضي سواء محترف أو هاو، هو التمرين والتغذية.