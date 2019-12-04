شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من رونالدو بشأن فوز ميسي بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 رفض النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات الذهبية في تاريخه حضور حفل تتويج غريمه التقليدي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له .

Advertisements وأعلنت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" فوز الأسطورة ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه ليتفوق علي رونالدو ويتخلي عن شراكته في خمس كرات ذهبية . وسُئل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز يوفينتوس بشأن إنتهاء المنافسة بينه وبين النجم الأرجنتيني ليو ميسي قائد البلوغرانا برشلونة، فأجاب : إنها في البداية . جدير بالذكر أن تصريح رونالدو في مضمونه الحماس الزائد ورغبته علي التتويج ببطولة دوري أبطال اوروبا مع يوفنتوس ليضمن الكرة الذهبية السادسة في تاريخه .

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