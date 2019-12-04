صدمة  لجمهور مانشستر يونايتد بإصابة نجم الفريق قبل مواجه توتنهام 

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يستضيف مساء اليوم الأربعاء مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج"



وتلقي جمهور اليونايتد صدمة بعد تلقي خبر إصابة نجم الفريق "انطونيو مارسيال" قبل مواجهة توتنهام اليوم في قمة الأسبوع الخامس عشر ، لينضم الي زميله بوجبا في قائمة المصابين .

ويمثل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ركيزة أساسية في خط هجوم فريق ملعب أولد ترافورد، حيث يملك 5 أهداف و3 أسيست في رصيده خلال 12 مباراة لعبها هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات.