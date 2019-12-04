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شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يهاجم جمهور ريال مدريد والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
يتعرض الويلزي "جاريث بيل" نجم ريال مدريد للكثير من الإنتقادات وصافرات الإستهجان هذا الموسم من قبل جماهير الملكي ، وهو الأمر الذي لم يعجب اللاعب وقد يؤدي الي رحيله عن النادي .
وتناولت صحيفة "ماركا" الأسبانية اليوم الأربعاء بعض تصريحات بيل حيث بشأن صافرات الإستهجان ضده حيث قال ؛ عندما تم الصفير ضدي للمرة الأولى، كان الأمر بمثابة صدمة كبيرة لي".
وأضاف ؛ مدريد أفضل مكان يُطلق فيه الصفير عليك، لكن علي فقط أن أواصل العمل بجد، وأن أستمر في إثبات قدراتي للجماهير، وفي النهاية ستتوقف الصافرات، وستواصل مسيرتك الاحترافية بشكل طبيعي".
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