الامارات | "فيفا" يكشف عن عمولات سماسرة اللاعبين.. أرقام قياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يكشف عن عمولات سماسرة اللاعبين.. أرقام قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، أن عمولات وكلاء اللاعبين وصل إلى رقم قياسي، بلغت 9ر653 مليون دولار هذا العام، بزيادة 3ر19% عن العام الماضي.

وأشار فيفا إلى أن وكيلا واحدا على الأقل شارك في 3557 عملية انتقال من إجمالي 17 ألف عملية تمت حتى الآن في العام الحالي، مضيفا أن 80% من إجمالي عمولات الوكلاء جاءت من أندية إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.

وفي كرة القدم للسيدات، أوضح فيفا أن وكيلا واحدا على الأقل شارك في 242 عملية انتقال في العام الحالي حتى الآن، رغم أن رسوم الوكلاء المدفوعة "ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف" عن العام الماضي.