شكرا لقرائتكم خبر عن 15ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعه المقبل في منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية على طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانيه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.