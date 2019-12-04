شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الاسماعيلي ضد طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة طنطا بعد قليل فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى.
التشكيل شهد عودة محمد بيومى ارتكاز الفريق الشاب وجاء كاملا كالتالى ..
حراسة المرمى محمد مجدى
خط الدفاع أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم.
خط الوسط همام طارق – محمود دونجا – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – محمد الشامى.
خط الهجوم شيلونجو.
على مقاعد البدلاء كلا من محمد فوزى – أحمد مدبولى – عماد حمدى – محمد هاشم – حمدى زكى – حازم مرسى – بيكيتى.
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