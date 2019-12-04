شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الاسماعيلي ضد طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل على الشوط الأول بين الإسماعيلى وطنطا، بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى .

وتمكن لاعبو طنطا من السيطرة على منطقة الوسط وأضاع مهاجموه العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، فى الوقت الذى نشط فيه لاعبو الإسماعيلى فى الربع ساعة الأخيرة بفضل تحركات محمد الشامى الذى استحوذ على الكرة وأضاع فى الخمس دقائق الأخيرة فرصتين على مرمى إسلام طارق حارس طنطا .

وقد أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة طنطا بعد قليل فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى.

التشكيل شهد عودة محمد بيومى ارتكاز الفريق الشاب وجاء كاملا كالتالى ..

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حراسة المرمى محمد مجدى

خط الدفاع أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم.

خط الوسط همام طارق – محمود دونجا – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – محمد الشامى.

خط الهجوم شيلونجو.

على مقاعد البدلاء كلا من محمد فوزى – أحمد مدبولى – عماد حمدى – محمد هاشم – حمدى زكى – حازم مرسى – بيكيتى.