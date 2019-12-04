شكرا لقرائتكم مصدر: استاد السلام يستضيف مباريات الأهلي المحلية والإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي ، أن ستاد السلام سيستضيف جميع مباريات الفريق المحلية والافريقية خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول عليه كحق انتفاع لمدة 25 سنة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "سيتم إلغاء اتفاق استضافة ستاد القاهرة لمباريات الفريق المحلية ولكن سيتم العودة اليه اذا أرادت الإدارة الحمراء ذلك، وهو ما سيحدث في حالة الرغبة في لعب بعض المباريات على ملعب يستضيف عدد كبير من الجماهير وهو ما يتوفر في ستاد القاهرة بالمقارنة بإستاد السلام".

يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.