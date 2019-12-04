مصدر بالأهلي يكشف موقف استاده الجديد بعد اتفاقية حق الانتفاع بالسلام...

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ويستضيف ستاد السلام كل مباريات الأهلي سواء المحلية في الدوري والكأس أو الافريقية في دوري أبطال إفريقيا والبطولات القارية.
أكد مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة: "الأهلي يسير بشكل طبيعي في خطوات إنشاء ستاده الخاص رغم توقيع عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام.. وسيتم الغاء عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام بمجرد ظهور ستاد النادي الخاص والذي سيستضيف في وقتها جميع مباريات الأهلي مباشرة".
يذكر أن الأهلي كان قد حصل على الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعه المقبل على ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.
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