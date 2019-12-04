شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي يكشف موقف استاده الجديد بعد اتفاقية حق الانتفاع بالسلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي موقف الإدارة الحمراء من المضي قدماً في تدشين الاستاد الخاص، بعد الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة.

ويستضيف ستاد السلام كل مباريات الأهلي سواء المحلية في الدوري والكأس أو الافريقية في دوري أبطال إفريقيا والبطولات القارية.

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أكد مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة: "الأهلي يسير بشكل طبيعي في خطوات إنشاء ستاده الخاص رغم توقيع عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام.. وسيتم الغاء عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام بمجرد ظهور ستاد النادي الخاص والذي سيستضيف في وقتها جميع مباريات الأهلي مباشرة".

يذكر أن الأهلي كان قد حصل على الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعه المقبل على ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.