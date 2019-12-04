شكرا لقرائتكم الفتح يهزم نجران ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد فريق الفتح لدور الـ16 لبطولة كأس الملك في السعودية عقب فوزه 3 - 1 على نجران يوم الأربعاء في دور الـ32 للبطولة. وافتتح الفتح التسجيل مبكرا بهدف حمل توقيع ميتشيل تي فريدي في الدقيقة العاشرة، لكن نجران أدرك التعادل عبر لاعبه وليد الشنقيطي في الدقيقة 28. ولم يهنأ نجران بتعادله كثيرا، بعدما أحرز توفيق بوحيمد الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 31، ثم أضاف محمد السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 53.

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