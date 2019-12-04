شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا.. والقاهرة يظهر فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي ، أن ستاد السلام سيستضيف جميع مباريات الفريق المحلية والافريقية خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول عليه كحق انتفاع لمدة 25 سنة.



وقال المصدر لـ"الخليج 365" :"سيتم الغاء اتفاق استضافة ستاد القاهرة لمباريات الفريق المحلية ولكن سيتم العودة اليه اذا أرادت الإدارة الحمراء ذلك، وهو ما سيحدث في حالة الرغبة في لعب بعض المباريات على ملعب يستضيف عدد كبير من الجماهير وهو ما يتوفر في ستاد القاهرة بالمقارنة بنظيره السلام".

يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.